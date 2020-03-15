بالصور.. حرس الحدود يُجلي بحارًا فلبينيًّا مصابًا على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

تمكنت سفينة حرس الحدود «خيبر» بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، من إجلاء بحار فلبيني الجنسية (31 عامًا)، تعرض لإصابة في الكتف والفخذ من جراء وقوعه من السلالم، على متن إحدى السفن؛ وذلك شمال ميناء جدة في مياه البحر الأحمر.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، إنه «في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمرارًا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي؛ فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) اتصالًا يفيد بإصابة أحد طاقم السفينة (Mercurial Vigro، حاملة علم دولة المرشال)، فلبيني الجنسية، ويحتاج إلى إجلاء طبي.

وأضاف القريني: «على الفور، تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، على بعد (88) ميلًا بحريًّا غرب مركز ثول. ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية المعمول بها في مثل هذه الحالات؛ تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وتم تحديد نقطة التقاء، وإبلاغه بالتوجه إليها، كما تم ربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع كابتن السفينة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة.

وأكد القريني أن سفينة حرس الحدود «خيبر»، وصلت إلى منطقة المخطاف بميناء جدة، وجرى إجلاء المصاب ونقله إلى رصيف الميناء، ثم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، مع اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من «فيروس كورونا المستجد، ومرافقة فريق طبي معه، وحالته الصحية مستقرة، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. «عمل بطولي» يتسبب في تكريم أمير الحدود الشمالية لجندي «حرس الحدود»