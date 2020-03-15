«إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمحتاجين بعدة دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 6 حتى 12 مارس 2020م ضخ 301 ألف لتر مياه صحية للخزانات، و338 ألف لتر مياه استخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34 ألفًا و614 فردًا.

ويأتي هذا المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلةً في المركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

كما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 3 آلاف و357 مستفيدًا، وعيادة التحصين 164 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 253 فردًا، وعيادة الولادة 9 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 505 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 195 مريضًا، وقسم التغذية العلاجية 77 حالة، وقسم الرعاية الصحية 1369 مريضًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ3 آلاف و815 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ4 آلاف و126 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 18 مستفيدًا، وراجع قسم تخطيط القلب 7 حالات، وعيادة نقل الدم 8 مستفيدين.

وأجرت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوينت نوير بجمهورية الكونغو، خلال اليوم الخامس من الحملة، 125 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وتوزيع 151 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًّا، ليبلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة حتى الآن 487 عملية جراحية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة، ممثلةً في المركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية التي وقَّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

واختتم المركز حملته الطبية التطوعية السادسة لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت.

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وأجرى الفريق الطبي التطوعي على مدى أيام الحملة 93 جراحة، منها 83 حالة لقسطرة القلب، و10 حالات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، والوقوف بجانبهم ورفع معاناة أسرهم.

ونفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 13 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، بالإضافة إلى قيام جهاز الإسعاف بخطة استجابة لفيروس كورونا، بالتعاون مع قسم الصحة في قضاء المنية لتدريب العناصر العاملة بجهاز الإسعاف والممرضات من مراكز الرعاية الصحية ومن مستشفى المنية الحكومي في إطار رفع الجاهزية وتعزيز التوعية وسبل الوقاية من الفيروس.

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

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