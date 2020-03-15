السفارة في الأردن تُعلن فتح المنافذ البرية لإعادة السعوديين إلى المملكة

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن، أن كافة المنافذ البرية مفتوحة للسعوديين الموجودين في عمان فقط؛ من أجل العودة إلى المملكة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت السفارة إلى أنها ستوفر حافلات لنقل المواطنين، في نقطة تجمُّع ستكون خلف مبنى السفارة غدًا الاثنين 21 رجب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عودة مواطنيها خارج المملكة عامةً؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في كثير من الدول حول العالم.

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