تأكيدًا لما نشرته «عاجل».. أمراء وأمانات المناطق يُوجِّهون بإغلاق المجمعات التجارية والمولات

وجَّه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها حتى المطاعم وأماكن لعب الأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت، والصيدليات إن وجدت.

كما وجَّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات بالمنطقة، وإيقاف الأنشطة التجارية بداخلها، ويستثنى من ذك السوبر ماركت والصيدليات.

وأكد أمير القصيم أن هذه الخطوة تأتي كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المواطنين والمواطنات والمقيمين بها، مناشدًا كافة أبناء المنطقة الابتعاد عن التجمعات، وتفعيل سبل الوقاية، وتنفيذ التعليمات الصحية من الجهات المعنية، التي يتم تنفيذها للمصلحة العليا التي ينشدها الجميع.

وعبر حسابها بـ«تويتر»، قالت أمانة الرياض: «في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، تقرر إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.

كما تم منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض، سواء المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط.

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وشملت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها.

ويأتي ذلك تنفيذًا للتوجيه الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية، وانفردت به «عاجل» بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة، وإيقاف كل الأنشطة بداخلها مثل المطاعم وأماكن لعب الأطفال.

وجاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، والحد من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة كل فئات المجتمع، واستجابةً لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصةً في البيئة المزدحمة المغلقة.

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