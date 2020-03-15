طقس الإثنين .. سحب رعدية على 3 مناطق.. وتكوُّن الضباب على أجزاء من الشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، لافتة إلى تكوُّن سحب رعدية على( 3) مناطق، مع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: يُتوقع بمشيئة الله، سماء غائمة إلى غائمة جزئيا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق (نجران، عسير، جازان)، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون من متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين:

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