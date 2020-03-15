منع كافة التجمعات في جدة وإغلاق الشواطئ والحدائق العامة ووقف الأنشطة البرية

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، عن منع كافة التجمعات، بما فيها الشواطئ والحدائق العامة، كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أكدت الأمانة «منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، بما فيها الشواطئ والحدائق والأنشطة البرية، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد».

من ناحيتها، عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم الأحد، اجتماعها الخامس والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع تأكيد استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

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