بالفيديو.. سفير المملكة يوضح موقف السعوديين في إندونيسيا بعد إلغاء رحلتي إجلائهم

عملت سفارة خادم الحرمين، وكذا مكتب الخطوط السعودية في سنغافورة، على إيجاد حل للسريع للرحلات التي تم إلغاؤها من جاكرتا إلى المملكة.

وقامت السفارة بتوفير المواصلات الملائمة والسكن المناسب، لمن تم إلغاء رحلاتهم، لحين عودتهم سالمين إلى أرض المملكة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة باحتواء الموقف، ومساندة المواطنين.

وفي هذا الإطار، قال سفير المملكة في جاكرتا عصام الثقفي، في تصريحات لـ«الإخبارية»: اليوم تجمع أكثر من 800 مواطن في مطار جاكرتا، ضمن رحلتين إلى المملكة، ولكنهم فوجئوا في اللحظات الأخيرة بالإلغاء، وبالتالي كان هناك تجمع كبير للمواطنين السعوديين في المطار، الأمر الذي اضطرنا للتواصل مع السلطات في المملكة للحصول على التوجيه من القيادة ومن وزارة الخارجية، وصدرت تعليمات فورية، باحتواء الموقف وطمأنة المواطنين.

وأضاف الثقفي: أنه في ضوء هذه التوجيهات تم تأمين المواصلات والسكن المناسب في أكثر من ثلاث فنادق، وتم سكينهم جميعًا والحمد لله. ونحن في انتظار التوجيهات لإجلاء الرعايا إلى المملكة في أقرب وقت، متوقعًا زيادة العدد خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الجميع يريد العودة إلى المملكة.

وأكد أن هناك تواصلا كاملا مع جميع مواطنينا على مدار الساعة، عبر الارقام التي تم تخصيصها لتلقي أي استفسارات.