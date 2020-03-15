«صحة الجوف» تنفي نقل مصابة بكورونا من أحد مجمعات سكاكا

نفت صحة الجوف، اليوم الأحد، ما تم تداوله بشأن نقل مصابة بفيروس كورونا المستجد من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت: لا صحة لما يتم تداوله بنقل حالة مصابة بكورونا من أحد مجمعات سكاكا التجارية، فيما شددت على أهمية عدم نقل الشائعات، وأخذ المعلومات من مصادرها.
وأكد «صحة الجوف» على الالتزام بكل تعليمات الوقاية.
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