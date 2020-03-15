بالصور.. جامعة حائل تطلق أكثر من 11 ألف «فصل افتراضي» لاستكمال العام الدراسي

شرعت جامعة حائل في تفعيل عمليات التعليم عن بُعد، فور صدور قرار تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية.

ووجّه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وكلاء الجامعة وعمداء الكليات بتفعيل نظام إدارة التعلّم «البلاك بورد»، فيما تفقد عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، واطلع على جاهزية تفعيل المحاضرات، مطالبًا بسرعة إيجاد الحلول التقنية العاجلة لأية ظروف أو عقبات تطرأ أمام العملية الأكاديمية، ومعالجة جميع الجوانب المرتبطة بحضور وغياب الطلاب والطالبات.

وأشرفت وكالة الشؤون الأكاديمية بجامعة حائل خلال الأسبوع الماضي، على سير عملية «التعليم عن بعد» في مختلف كليات الجامعة عبر نظام «البلاك بورد» فبلغ عدد الفصول الافتراضية التي تم تقديمها (11417) فصلًا افتراضيًا، ووصل عدد مشاركات الطلاب والطالبات فيها (134662) مشاركة، بواقع (2648) محاضرة، وبلغ عدد ساعات المحاضرات (13140) ساعة.

وقامت عمادة السنة التحضيرية في الجامعة بالانتقال إلى عملية «التعليم عن بعد» في جميع مساراتها عبر نظام « البلاك بورد»، فانطلقت المحاضرات فيها يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وبلغ مجموع الشعب الدراسية في اليوم الأول 82 شعبة دراسية؛ تم تغطية 80% منها بشكل كامل، بينما تمت تغطية 20% منها بشكل جزئي نتيجة الضغط الكبير على النظام، وبلغ عدد الشعب الدراسية في اليوم الثاني 46 شعبة دراسية، تم تغطية 87% منها بشكل كامل، وتغطية 13% منها بشكل جزئي.

واستفاد الطلاب ذوو الإعاقة، المسجلين في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة من تجربة التعلم عن بعد عبر «البلاك بورد»؛ إذ استطاعوا الدخول بشكل مرن إلى النظام، وحضور المحاضرات عن بعد في الأوقات المحددة لها، وذلك باستخدام الهواتف الذكية، وعبر المساعدات القارئة المدمجة فيها، وعولجت بعض المشكلات الفنية البسيطة التي واجهتهم بواسطة أساتذتهم.

وعلى مستوى الدراسات العليا في الجامعة، سارت العملية الأكاديمية بشكل سلس بإشراف من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي؛ حيث غطت البيانات ‏المقدمة مقررات الدراسات العليا من يوم الثلاثاء ‏إلى يوم السبت ‏بتقديم 79 فصلًا افتراضيًا من خلال «البلاك بورد»، بواقع ‏196 ساعة؛ ‏استفاد منها ‏948 طالبًا وطالبة ‏بنسبة تغطية بلغت 87% من الساعات ‏المقررة.

في الوقت ذاته، أنهت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بالجامعة جهودها الرامية إلى تفعيل عملية التعليم عن بُعد؛ حيث استكملت الربط بين نظام القبول والتسجيل ونظام التعليم الإلكتروني الموحد للجامعات السعودية، بحيث تكون البيانات متزامنة مع أي تعديل على نظام التسجيل للشُّعب والطلبة وأعضاء هيئة التدريس، بما ينعكس بشكل تلقائي على نظام «البلاك بورد»، كما تم استكمال مشروع إصدار تقارير نظام التعليم الإلكتروني ذاتيًا عن طريق حساب جامعة حائل.

Advertisements

وبادرت الجامعة إلى إضافة نظام وسائط التواصل الاجتماعية إلى نظام التعليم الإلكتروني وذلك لتسهيل عملية التواصل بين الأساتذة والطلبة من خلال إمكانية تواصل عضو هيئة التدريس مع طلبته عبر نظام «البلاك بورد»، وبإمكان الطلبة استقبال الرسائل من خلال حساباتهم في مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي دون الدخول إلى نظام «البلاك بورد».

وقامت الجامعة بزيادة الطاقة الاستيعابية لبوابة الدخول الموحد إلى 20 ألف مستخدم في اللحظة ذاتها، ويجري حاليًا العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 40 ألف مستخدم، وتم توفير أنظمة فصول تفاعلية بديلة لتخفيف الضغط عن نظام «البلاك بورد» من خلال نظامين بديلين وهما «تيمز» و«ويبكس»؛ لدعم ما بين 35 ألفًا إلى 200 ألف طالب وطالبة في الوقت نفسه.

من جهتها، عقدت العمادة دورات تدريبية لمنسقي التعليم الإلكتروني في الكليات خلال الأسبوع الماضي لأكثر من 60 منسقًا لتدريبهم على طريقة تفعيل البث الحي وتسجيل المحاضرات، كما أجريت تجربة لعملية التعليم عن بعد في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، واستطلعت آراء طلبة الكلية حولها، وتم تشكيل فرق دعم ميدانية من إدارة الشبكات والاتصالات وإدارة خدمات المستفيدين وإدارة التعليم الإلكتروني؛ لتقديم الدعم للكليات، كما تم تشكيل فريق يعمل يوميًا طوال فترة تقديم المحاضرات بنظام التعليم عن بعد لمراقبة الأنظمة وزيادة الموارد عند الحاجة لضمان استمرارية عمل بوابة الدخول الموحد، وكذلك القيام بأعمال الصيانة الوقائية لفروع الجامعة في محافظات منطقة حائل، وكذلك تقديم خدمات الدعم الفني للطلبة عبر وحدة علاقات المستفيدين في إدارة الإعلام الجامعي، مع الاستمرار في استقبال طلبات الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس عبر نظام الدعم الفني في الجامعة «ساند».

اقرأ أيضًا:

45 ألف طالب بجامعة جازان يستفيدون من نظام التعليم الإلكتروني

التعليم عن بُعد في الجامعات السعودية يكمل رحلة الطلاب والطالبات التعليمية