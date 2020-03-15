السعودية اليوم / وزارة الداخلية تعلن تأجيل موعد تحكيم مشاركات "تحدي أبشر"



الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل موعد تحكيم مشاركات "تحدي أبشر" ، الذي كان من المقرر إقامته في يوم السبت 11 شعبان 1441هـ، الموافق 4 إبريل 2020م، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق - بإذن الله -، كما سيتم الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة سواء من مشاركين جدد لم يتسن لهم التقديم من قبل ، أو ممن سبق لهم المشاركة بفكرة ويرغبون في تقديم أفكار أخرى.

ويأتي هذا التأجيل تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة بالمملكة ، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

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22:30ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.