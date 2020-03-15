السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً شرق يطا جنوب الخليل



الخليل 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فتى شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى مصعب موسى حسن شواهين، في منطقة "خلال العدرة" غرب مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، ونقلته لجهة غير معلومة.

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22:05ت م

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