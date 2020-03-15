السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية تلقي القبض على جانِ قتل مواطناً



الدمام 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية - بفضل الله - من القبض على أحد الجناة بعد قتله مواطناً والهروب من موقع الحادثة .

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه نتيجة لخلاف بين الجاني و المجني عليه قام بضربه بأداة حديدية على رأسه وبأماكن متفرقة من جسمه ، ومن ثم أضرم النار بالمركبة وبداخلها المجني عليه ، وذلك في منطقة صحراوية بمحافظة النعيرية ، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

// انتهى //

21:55ت م

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