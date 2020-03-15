السعودية اليوم / تداعيات أزمة فيروس كورونا في العراق



بغداد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة السليمانية.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن المصابين الخمسة هم من ذوي أحد المصابين بفيروس "كورونا" الذي توفي سابقا .

وفي بغداد أعلن مصدر صحي مغادرة سبعة من المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" العزل ، فيما دعا سكان العاصمة العراقية إلى التزام منازلهم توقيا من الإصابة بالفيروس.

إلى ذلك عقدت خلية الأزمة الوزارية العراقية اليوم اجتماعا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبد المهدي وبحثت تطورات الوضع الصحي وإجراءات الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس" كورونا" والتدابيرالواجب اتخاذها في هذا المجال.

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21:41ت م

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