السعودية اليوم / المجلس الأعلى للقضاء يؤجل جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر



الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، بدءًا من يوم غد الاثنين 21 / 7 / 1441هـ وحتى إشعار آخر، على أن تستأنف كليا أو جزئيا بقرار من رئيس المجلس.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ؛ وحرصا على سلامة الجميع.

كما تضمن القرار إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل وأن يكون لها أولية في المواعيد، ويشعر أطراف الدعوى بالطرق الإلكترونية.

وأكد القرار على استمرار المحاكم في النظر في القضايا المستعجلة، أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير وفقًا لما تراه الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة بحسب الحال.

ومع مراعاة قرار التأجيل ستستمر المحاكم في إجراءات المحاكمة والترافع عن بعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى إلكترونيا واستلامها، وطلب ما تحتاجه من مستندات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم الأحكام إلكترونيا، واستقبال الاعتراضات ونحو ذلك مما لا يتطلب حضور الأطراف للمحكمة على أن يكون ذلك عبر أنظمة وزارة العدل الإلكترونية.

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21:27ت م

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