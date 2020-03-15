السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يوجه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين



الباحة 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات.

كما وجه سموه المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصاً من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .

// انتهى //

21:25ت م

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