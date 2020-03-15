

عمّان 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل الإصابة العاشرة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في بيان صحفي تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس كورونا لمواطنيين أردنيين ؛ ما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في الأردن إلى (10) حالات.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر،أن أحد المصابين بالفيروس هرب من المستشفى، وعُمّم عليه والبحث جار ٍ عنه من قبل الشرطة.

// انتهى//

21:21ت م

0168





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل عاشر إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.