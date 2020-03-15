شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إغلاق المجمعات والكورنيش بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كثفت الجهات المعنية من تواجدها الميداني بمواقع المجمعات التجارية والكورنيش بالمنطقة الشرقية لحث الزوار على عدم التجمعات والبدء في إجراءات تطبيق قرار الإغلاق بالتنسيق مع إدارات المجمعات. وبدأ أصحاب المحال بإخلاء الموظفين والموظفات وإبلاغهم بتعليق الدوام لإشعار آخر من الجهات الرسمية بالمملكة، فيما وجه البعض منسوبيه للدوام بفروعهم بالمناطق المركزية. ورصدت "اليوم" هذه الجهود، فيما تواجد عدد من موظفي بلدية الخبر والشرطة والمرور بكورنيش الخبر لتوجيه النصائح والإرشادات للزوار مع العمل على تجهيز ما يتطلبه تطبيق القرار، في الوقت الذي قاموا بجولات دورية على المطاعم والمقاهي للتأكد ومتابعة الوضع ورصد المخالفات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء إغلاق المجمعات والكورنيش بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.