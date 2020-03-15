شكرا لقرائتكم خبر عن طلق نار على موظف بلدية المبرز من موظف سابق والان نبدء بالتفاصيل
وفي التفاصيل التي علمتها "اليوم" أن الموظف "خ.ش" حين يمارس عمله في البلدية تلقى طلقت نار أصابت فخذه، في حين تم الإمساك بالجاني من موظفين آخرين، لحين وصول الجهات الأمنية الموقع، وعلى الفور تم نقل الموظف إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف لتلقي العلاج عن طريق إسعاف الهلال الأحمر.
وكشفت التقارير الطبية استقرار حالة الموظف الصحية، والتي تتطلب إجراءات طبية يتم العمل على استكمالها، بعد إجراءات الفحوصات اللازمة.
في حين فتحت شرطة الأحساء ملف التحقيق في الحادثة، التي باشرت الموقع، وتم التحفظ على الجاني لاستكمال مجريات التحقيق.
إلى ذلك، رفض المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء التعليق على الحادثة، مؤكداً بأن الحديث في شأنه يكون من جهات الاختصاص في الشأن الأمني.
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