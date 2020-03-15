مطالب بإيقاف رحلات النقل الجماعي احترازيًّا

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مطالب بإيقاف رحلات النقل الجماعي احترازيًّا
7 رحلات يومية تنقل أكثر من 350 راكبًا
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
طالب عدد من سكان محافظة حفر الباطن بإيقاف رحلات النقل الجماعي القادمة من المنطقة الشرقية مؤقتًا، والتي تبلغ 7 رحلات يومية، وتشهد نقل أعداد كبيرة من المسافرين بين محافظات المنطقة.
وقال متابعات الخليج 365 تركي العنزي: إنه يجب على وزارة النقل النظر لهذا الموضوع وإيقاف الرحلات مؤقتًا؛ كون الباص الواحد يتوقف عند عدة محطات لنقل الركاب؛ الأمر الذي يسهل من خلاله نقل عدوى فيروس كورونا بين المسافرين.
وتساءل فايز الشمري: هل سيتم فحص ركاب باصات النقل الجماعي التي يزيد ركابها عن 50 راكبًا، والتي من خلالها يتنقلون من مدينة إلى أخرى؟!
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