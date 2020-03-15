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التجارة تمدد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع
بعد صدور قرار إغلاق المجمعات التجارية احترازيًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع، بعد صدور قرار إغلاق المجمعات التجارية احترازيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: نظرًا لصدور قرار إغلاق المجمعات التجارية احترازيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا، نود إحاطة جميع المستهلكين بتمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع وعدم احتساب فترة الإغلاق ضمن المدة الزمنية المحددة في سياسة كل متجر.
وقررت أمانة منطقة الرياض إغلاق المجمعات التجارية في الرياض وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال بشكل مؤقت ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد.
واستثنى قرار إغلاق المجمعات التجارية، السوبر ماركت والصيدليات؛ حيث ستظل متاحة لتقديم خدماتها للمستهلكين.
كما وجّه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات المغلقة بالمنطقة وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال، ويُستثنى من ذلك السوبر ماركت والصيدليات إن وجدت.
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