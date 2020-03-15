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4 قنوات للتواصل مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع
تستقبل الطلبات والاستفسارات عن بعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنها تستقبل الطلبات والاستفسارات “عن بعد” دون الحاجة للحضور إلى مقراتها من خلال عدة قنوات للتواصل.
وقالت الهيئة: إن هذه الخطوة تأتي حرصًا على سلامة المراجعين وصحتهم، وتماشيًا مع الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وفيما يلي قنوات التواصل التي أعلنت عنها الهيئة:
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