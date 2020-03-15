4 قنوات للتواصل مع هيئة الإعلام المرئي والمسموع

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنها تستقبل الطلبات والاستفسارات “عن بعد” دون الحاجة للحضور إلى مقراتها من خلال عدة قنوات للتواصل.

Advertisements

وقالت الهيئة: إن هذه الخطوة تأتي حرصًا على سلامة المراجعين وصحتهم، وتماشيًا مع الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفيما يلي قنوات التواصل التي أعلنت عنها الهيئة:

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر