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38 خدمة الكترونية لمشتركي غرفة الشرقية لإنجاز معاملاتهم من بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أوضحت غرفة الشرقية أنها تواصل تقديم خدماتها الموجهة للمشتركين عبر بوابتها الالكترونية، بهدف التسهيل على مشتركي قطاع الأعمال في معاملاتهم التجارية وضمن خطط مواكبة رؤية المملكة 2030، في تحول الخدمات إلى معاملات الكترونية تختصر الوقت والجهد.

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وأفادت بأن عدد الخدمات المقدمة الكترونيا بلغت 38 خدمة يستطيع المشترك بعد تفعيل اسم المستخدم للمسؤول الأول للمنشأة في البوابة إنجازها دون الحاجة للحضور لفروع ومراكز خدمات الغرفة.

وبينت أن المصادقة على الوثائق والمحررات والشهادات الصادرة من قطاع الأعمال من أبرز الخدمات المقدمة عبر موقع الغرفة الالكتروني، إذ تتم المصادقة من خلال إجراءات عالية الموثوقية لضمان صحة التواقيع الالكترونية وباستخدام نظام التحقق الثنائي، كما تتيح الخدمة طباعة الوثائق، وتقديم طلبات التفعيل لخطابات الزيارة لدى وزارة الخارجية، وطلبات الاستقدام لدى وزارة الداخلية، وكذلك الخدمات التجارية التي تقدمها الغرفة من المسابقات، وإعادة التصدير فضلا عن طلبات الاشتراك والتصديق والخدمات التجارية وخدمات أخرى.

وأكدت غرفة الشرقية أنها قامت بالمزيد من الإجراءات للوصول إلى هذا المستوى، ومن أجل تسهيل العملية، وإيضاح الصورة أمام المشتركين، وكي تتم العملية بانسيابية تامة، وشفافية واضحة للمشتركين وتجنبا لأي معوقات في الجانب الالكتروني.