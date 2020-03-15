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37 ألف أسرة استفادت من خيارات الإسكان في فبراير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استفادت 37 ألف أسرة من برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خلال شهر فبراير الماضي، وذلك من مختلف الحلول والخيارات التي يوفرها، بينها 11 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج منذ بداية العام الجاري إلى 69 ألف أسرة، منها 23 ألف أسرة سكنت في منازلها، فيما فضلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.

وأوضح البرنامج في بيان أمس أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام بلغ 12.6 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم 14 ألف أرض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 26 ألف أسرة، إضافة إلى نحو 16 ألف أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، على استمرار البرنامج للعام الرابع في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل، مشددا على أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشيا مع برنامج الإسكان - أحد برنامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وقال السويلم «ضمن جهود «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 57 مشروعا سكنيا بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، فيما تتوزع معظم هذه المشاريع ضمن الضواحي السكنية التي توفر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الميار في جدة».

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن جميع التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الالكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، منوها بأن الوزارة تحرص دوما على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدها في تملك المسكن المناسب، لافتا إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

مستفيدو سكني

في فبراير:

36,967 أسرة استفادت من جميع الخيارات

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11,687 أسرة سكنت منازلها

منذ بداية 2020:

69,252 أسرة استفادت من جميع الخيارات

23,746 أسرة سكنت في منازلها

تفاصيل الخيارات:

12,640 وحدة سكنية تحت الإنشاء

14,109 أراض سكنية

25,933 قرضا لشراء وحدة جاهزة

16,570 قرضا لخيار البناء الذاتي