3 آلاف موظف وموظفة في stc يعملون عن بعد لمدة أسبوعين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أعلنت stc أن أكثر من ثلاثة آلاف موظف وموظفة بدؤوا العمل عن بعد لمدة أسبوعين، وذلك في إطار استراتيجيتها «تجرأ» التي تركز في أحد مساراتها على رقمنة أعمال الشركة وتحقيق التحول الرقمي، وذلك في إطار تفاعلها مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.
وأوضح نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية المهندس أحمد الغامدي أن الشركة منحت الأسبوع الماضي جميع الموظفات الأمهات ميزة العمل عن بعد بالتزامن مع تفعيل الجهات المعنية للتعليم عن بعد، وذلك تلمسا لحاجة الأمهات في البقاء بجانب أبنائهن ومساندتهم في دروسهم اليومية، مبينا أن هذه الخطوات تأتي تعزيزا لنجاح توجه الشركة في تيسير ميزة العمل عن بعد المعتمد في النظام الوظيفي لمنسوبي الشركة في السنتين الأخيرتين، حيث يحق للموظف 5 أيام كعمل عن بعد في الشهر، كما تأتي حرصا على سلامة الموظفين واستشعارا لحاجاتهم.
وسبق للشركة أن بادرت بإتاحة العمل عن بعد لجميع منسوبيها في منطقة القطيف، كما اعتمدت ضمن خطواتها الاحترازية على نظام البصمة عبر الجوال، وأوقفت نظام البصمة التقليدي حرصا على سلامة جميع منسوبيها.
وتحتل الشركة مكانة مرموقة بين الشركات الرقمية على مستوى العالم، الأمر الذي مكنها من احتلال المرتبة الـ44 كأفضل شركة رقمية عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وفق تصنيف مجلة فوربس الشهيرة، كما أن 95% من خدماتها تقدم عبر منصتها الرقمية تطبيق my stc، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في الأماكن العامة في مختلف مدن المملكة، فضلا عن النجاح الذي سجلته مبادرتها لليوم الرقمي العام الماضي الذي أغلقت فيه جميع مكاتب خدمة العملاء والبيع بالتجزئة، ضمن سعيها المستمر لإعادة ابتكار تجربة العملاء.
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