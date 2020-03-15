الخطوط السعودية تعلق رحلاتها الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أعلنت الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها الدولية موقتا، وذلك اعتبارا من الـ11 صباح أمس وحتى إشعار آخر.

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ويأتي ذلك وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وبناء على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني بتعليق كافة الرحلات الدولية لمدة أسبوعين، فيما يستمر تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة في مواعيدها المجدولة دون تغيير.

وتواكب الخطوط السعودية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة والتعليمات الوقائية في هذا الشأن، بالتطبيق الفوري بدءا من تعليق رحلات جوانزو في الثاني من فبراير الماضي، ثم تعليق الرحلات إلى عدد من الوجهات، وصولا إلى التعليق الكامل لجميع الرحلات الدولية اعتبارا من أمس، في الوقت الذي تساهم فيه بصفتها الناقل الوطني وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وسفارات المملكة في عدد من دول العالم في تنظيم عودة المواطنين من مختلف دول العالم.

كما حرصت على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في تقديم الخدمات للضيوف في كافة مواقع الخدمة وخلال الرحلات، وعمليات الصيانة، حيث يجري تعقيم وتنظيف عميق بعد وصول الطائرة.