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أواني الاستخدام الواحد بمطاعم حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حائل

وجه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبوراس إدارة صحة البيئة بالبلديات التابعة لها بأن تستبدل الأواني المستخدمة بالمطاعم والكافيهات ومحلات العصائر بأخرى بلاستيكية أو ورق مقوى ذي الاستخدام لمرة واحدة فقط.

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وأوضحت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي حرصا منها على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، وكذلك رفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن التوجيه شمل تكثيف الرقابة على صالونات الحلاقة والمشاغل النسائية ومغاسل الملابس، إضافة إلى تكثيف الجولات على المسالخ وأسواق النفع العام مع توجيه المعنيين باستخدام السبل الكفيلة بعمليات التعقيم ومداومة أعمال الإصحاح البيئي، إضافة إلى تكليف المراقبين الصحيين بأخذ التعهد اللازم على المطاعم أو السوبرماركت أو المجمعات التجارية والبنوك لوضع المعقمات وتوفير الأقنعة وغيرها.

وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون بالتعامل مع المخالفين فيما يخص الصحة العامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التكاتف معها في الإبلاغ عن أي محل يعنى بالصحة لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحية، وذلك بالاتصال على رقم «منصة بلدي 940».