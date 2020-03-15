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جولات مكثفة للتأكد من منع تداول الشيش والمعسلات بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

جندت أمانة محافظة جدة طاقاتها للتصدي لفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، من خلال تنفيذ مراقبي البلديات الفرعية والإدارات المختصة حملات رقابية مكثفة على مدار الـ 24 ساعة على الأسواق، والمحال الغذائية والتجارية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة انتشار الفيروس، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنعه.

وشملت الجولات الرقابية المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيقها التعليمات الخاصة ومنع تداول الشيش والمعسلات حرصا على سلامة مرتاديها ومنع انتقال العدوى، وسط تنسيق أمانة محافظة جدة الكبير مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «CDC» لتوعية السكان والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا.

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وأكدت الأمانة على هذه المنشآت ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية، والالتزام بتوفير وسائل التعقيم والمطهرات، وارتداء الكمامات والقفازات، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة الدورية لمنع تفشي الفيروس في المحافظة وسلامة روادها والمستهلكين.

وفيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة الجماهيرية أوقفتها الأمانة لمساهمتها في نشر العدوى، ونفذت حملات نظافة وتعقيم للمرافق العامة وأسواق النفع العام، في إطار التوعية بمخاطر الفيروس والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تمنع انتقال العدوى.

وشددت الأمانة على مواصلة تنفيذ هذه الحملات في إطار مجهودات الدولة المشتركة من قبل مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.

من جهود الرقابة: