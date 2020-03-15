شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
جندت أمانة محافظة جدة طاقاتها للتصدي لفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، من خلال تنفيذ مراقبي البلديات الفرعية والإدارات المختصة حملات رقابية مكثفة على مدار الـ 24 ساعة على الأسواق، والمحال الغذائية والتجارية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة انتشار الفيروس، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنعه.
وشملت الجولات الرقابية المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيقها التعليمات الخاصة ومنع تداول الشيش والمعسلات حرصا على سلامة مرتاديها ومنع انتقال العدوى، وسط تنسيق أمانة محافظة جدة الكبير مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «CDC» لتوعية السكان والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا.
وأكدت الأمانة على هذه المنشآت ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية، والالتزام بتوفير وسائل التعقيم والمطهرات، وارتداء الكمامات والقفازات، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة الدورية لمنع تفشي الفيروس في المحافظة وسلامة روادها والمستهلكين.
وفيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة الجماهيرية أوقفتها الأمانة لمساهمتها في نشر العدوى، ونفذت حملات نظافة وتعقيم للمرافق العامة وأسواق النفع العام، في إطار التوعية بمخاطر الفيروس والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تمنع انتقال العدوى.
وشددت الأمانة على مواصلة تنفيذ هذه الحملات في إطار مجهودات الدولة المشتركة من قبل مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.
من جهود الرقابة:
- تفعيل إغلاق شواطئ السباحة التي تشهد كثافة عالية
- إغلاق مواقع الألعاب الترفيهية داخل الأسواق وخارجها
- متابعة إغلاق المحلات الرياضية
كانت هذه تفاصيل خبر جولات مكثفة للتأكد من منع تداول الشيش والمعسلات بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.