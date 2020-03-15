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إلزام مولات جازان بتعقيم المصاعد وعربات التسوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان

ضمن تعزيز الإجراءات الرقابية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ألزمت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة جازان أصحاب المحلات التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق، فيما كثفت أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة.

وأوضحت الأمانة أنها كثفت أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية وإلزام كل العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.

من جهة أخرى نفذت الأمانة، حملة مشتركة مع فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة، وذلك بمحافظة أبوعريش ضمن تعزيزالإجراءات الرقابية والتدابير الاحترازية، واشتملت الحملة التي نفذتها الفرق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية العاملين كافة بأهمية التقيد بالتدابير الاحترازية.