تمكين موظفي جامعة القصيم من استخدام تحويلاتهم عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة
فعلت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة تقنية المعلومات أمس، تطبيق «سيسكو جابر»، وذلك لربط أجهزة الهاتف الشبكي داخل الجامعة بالتطبيق، حتى يتمكن الموظفون من الرد على تحويلاتهم الهاتفية عن بعد، وهم خارج مكاتبهم من خلال أجهزتهم المتنقلة.
وأوضحت إدارة الجامعة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي طريقة إعداد تطبيق الهاتف الشبكي، من خلال تحميل التطبيق من متاجر التطبيقات، وإدخال البريد الجامعي والذي يتكون من الحساب الجامعي، متبوعا بـ qu.edu.sa وكلمة المرور الخاصة بالحساب الجامعي، ثم تتم عملية تسجيل الدخول، بعد ذلك يتمتع الموظف بمميزات التطبيق كاستقبال مكالمات الهاتف الشبكي، وإنشاء المحادثات الفردية والجماعية وغيرها.
وتأتي هذه الخطوة من الجامعة عقب قرار مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود بخفض عدد الحضور الفعلي للموظفين والإداريين بنسبة 50% ابتداء من اليوم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، وحرصا على صحة وسلامة موظفيها، حيث تضمن القرار أن يمارس الموظف أعماله في أيام غيابه بطريقة العمل عن بعد.
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