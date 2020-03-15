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شفاء 3 حالات من المصابين.. ولا وفيات بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة شفاء 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا، واستمرار بقاء 100 حالة في المستشفيات المتخصصة، جميعها في وضع جيد باستثناء واحدة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة أمس، إن 48 من المصابين هم من الذكور والبقية نساء، و54 من السعوديين والبقية من جنسيات مختلفة، وأضاف أن أي حالة وفاة لم تسجل في المملكة.

وأضاف أن الخدمات الوقائية داخل المجتمع شملت تعليق عدد من الأنشطة، مناشدا المجتمع التعاون على الرغم من اعتياده على نوع معين من الأنماط المجتمعية، كما حث المواطنين والمقيمين في المملكة كافة على وقف التجمعات بكل أشكالها، حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد على ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة ألا وهي البعد عن المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات، ووقفها بأشكالها كافة، وضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لكل قادم من خارج المملكة لمدة 14 يوما على الأقل.