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إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا بالمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحمد القثمي - المدينة المنورة اتخذت الخدمات المساندة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف إجراءات احترازية مكثفة للعناية بجميع المرافق بمسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فيما تتوزع الخدمات اللوجستية على أربع إدارات لكل منها أعمالها التي تؤديها بشكل فائق الجودة، فضلا عن مضاعفة الجهود وزيادة عدد مرات الغسيل والتطهير على مدار الـ24 ساعة يوميا. إدارة تطهير المسجد النبوي: Advertisements زيادة غسل الأرضيات «داخل الروضة الشريفة» والساحات الخارجية من 3 إلى 7 مرات.

زيادة غسل الممرات ومداخل الأبواب من 5 إلى 8 مرات.

زيادة توزيع القفازات على العمالة من 30 إلى 120 قفازا.

زيادة الكمامات الموزعة على العمالة من 50 إلى 350 كمامة.

زيادة استخدام مواد التطهير السائلة من 32 إلى 60 عبوة كبيرة.

زيادة استخدام ماء الورد الخاص للروضة الشريفة والتوسعات من 20 إلى 50 عبوة كبيرة.

مضاعفة رش براميل النفايات والمناهل وتعقيمها من 3 إلى 6 مرات.

مضاعفة غسيل ونظافة دورات المياه قبل أداء الصلوات وبعدها من 3 إلى 5 مرات. إدارة الصحة والبيئة والمختبر: زيادة الكمامات الموزعة من 1000 إلى 2500 كمامة يوميا.

زيادة القفازات الموزعة من 300 إلى 1000 قفاز يوميا.

زيادة غسيل وتعقيم حافظات المياه وقواعدها من مرتين إلى 5 مرات بالأسبوع.

زيادة اختبارات نقاط التعبئة والعينات العشوائية من 7 إلى 16 اختبارا بالأسبوع.

زيادة الفحص الطبي للعمالة من مرة شهريا إلى مرتين كل أسبوع.

زيادة تعقيم نقاط التعبئة من 3 بالشهر إلى 3 مرات كل أسبوع.

مضاعفة غسيل الحافظات الراجعة من المواقع بشكل دقيق يشمل التعقيم في كل مرة.

مضاعفة متابعة توفر مواد السلامة من 4 إلى 8 مرات يوميا. إدارة السقيا: تكثيف لبس الكمامات والقفازات للعاملين.

رفع الكاسات المستعملة بشكل مباشر بعد الاستخدام على مدار الـ24 ساعة.

توفير عبوات ماء زمزم الصغيرة في الأماكن المكتظة بالزوار والمصلين.

تخفيض حافظات ماء زمزم من 90 إلى 30 حافظة في الأماكن المزدحمة. إدارة السجاد: زيادة تعقيم سجاد الروضة الشريفة والحرم القديم من مرتين إلى 6 مرات يوميا.

زيادة تعقيم سجاد التوسعات والساحات الخارجية والأسطح وأقسام النساء من مرتين إلى 4 مرات يوميا.

تعقيم السجاد في المغاسل المخصصة أثناء وبعد الغسيل.

فرش سجادة للأئمة قبل كل صلاة ورفعها وتشميسها لمدة ساعتين يوميا مع تعقيمها بشكل مستمر بين الصلوات.



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