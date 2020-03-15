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إغلاق مواقع ألعاب الأطفال وإيقاف الأنشطة الترفيهية بأسواق الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد اليوسف - الطائف

ألزمت أمانة الطائف المجمعات التجارية والأسواق بضرورة إغلاق مواقع ألعاب الأطفال وإيقاف الأنشطة الترفيهية تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفعلت الأمانة العديد من المهام الرقابية والإشرافية والتنفيذية بأرجاء المدينة، حيث بلغت المنجزة 900 مهمة عمل خلال أسبوع.

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وأوضحت أن المهام المنفذة شملت المحال التجارية والمتعلقة بالمستهلك والحدائق والمتنزهات والمراكز التجارية والتجمعات والفعاليات الترفيهية وأسواق النفع العام وغيرها من الأنشطة التي تمس صحة المستهلك أو التي يكثر بها الزوار والمرتادون.

وبينت أنها ممثلة في البلديات المرتبطة والبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية نفذت جولات ميدانية مخصصة على كافة الأنشطة التجارية والغذائية المتعلقة بالمستهلك للتوعية بالإجراءات التي يجب اتخاذها والممارسات التي يجب الحذر منها ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية كتجنب السلوكيات الخاطئة كالبصق وعدم تغطية الفم وتجنب لمس العينين والأنف والفم خلال تجهيز الغذاء ولبس القفازات والكمامات أثناء العمل والطهي الجيد للأطعمة وإيقاف أي عامل تظهر عليه أعراض (الحمى والكحة وصعوبة التنفس) وغسل اليدين بمطهر أو غسلها جيدا بالماء والصابون وتخصيص أدوات لتقطيع اللحوم وأخرى للخضار وتعقيم كافة الأسطح على مدار اليوم.

وشملت الحملات الرقابية نحو 2500 محل تمت مراقبتها كما تم تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين، وتستمر هذه الحملات والجولات الميدانية بشكل يومي بفترات صباحية ومسائية، وأغلقت أمانة الطائف المقاهي الشعبية ومنعتها من تقديم الشيشة والمعسل، وصادرت الفرق الرقابية محتويات المقاهي التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشارت أمانة الطائف إلى أنها عمدت إلى تعقيم دورات المياه العامة بالحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء وبالشوارع الرئيسة، إضافة إلى تنفيذ برنامج مخصص لتعقيم ورش المنتزهات والحدائق والمداخل والمخارج ومواقع ألعاب الأطفال والألعاب الرياضية والمماشي والجلسات والمظلات والساحات البلدية والمرافق البلدية المختلفة، تعزيزا للجهود الرامية لمكافحة الفيروس الجديد، وتركيب أجهزة لتعقيم اليدين في مكاتب الأمانة والبلديات.