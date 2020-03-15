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القصبي يوجه بضرورة توفير جميع المعلومات النوعية والإرشادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي اجتماعا مع فريق العمل في غرفة العمليات الإعلامية المنبثقة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد.

ووجه الدكتور القصبي بضرورة توفير جميع المعلومات النوعية والإرشادية التي تلمس اهتمامات المواطن وتجيب عن تساؤلاته بكل شفافية.

واستعرض مع فريق العمل الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للغرفة، والاستعدادات الإعلامية لمواجهة تطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا الجديد، وكيفية تحقيق تكامل الأداء الإعلامي بين الجهات الحكومية المعنية.

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واستمع الدكتور القصبي لفريق العمل واطلع على التحديات التي يواجهها خلال أدائه الإعلامي المطلوب، كما ناقش حوكمة العمل في الغرفة.

وأبدى مرئياته على أداء غرفة العمليات الإعلامية، التي يقع مقرها في وزارة الإعلام، ويقودها فريق إعلامي من وزارة الصحة، وتمثل فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتابع غرفة العمليات الرصد والتحليل الإعلامي، وإعداد الخطط وإنتاج المحتوى وتوزيع ونشر المواد الإعلامية المتعلقة بموضوع فيروس كورونا الجديد.

كما تناط بالغرفة مسؤولية رفع الوعي من خلال إنتاج مواد توعوية بلغات عدة.