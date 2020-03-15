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مدير جوازات نجران يتفقد منفذ الوديعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

تفقد مدير جوازات منطقة نجران العميد سعد القحطاني، إدارة جوازات محافظة شرورة وجوازات مطار المحافظة وجوازات منفذ الوديعة، للوقوف على سير العمل، ومتابعة ما تقدمه الجوازات من خدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.

وشملت الجولة منفذ الوديعة اطلع خلالها على سير عمل إدارة جوازات المنفذ وصالات القدوم والمغادرة، وأجهزة الحاسب الآلي، وأخذ الخصائص الحيوية، ومعمل فحص الوثائق بصالات القدوم والمغادرة، كما شملت الجولة إدارة جوازات شرورة وما تقدمه من خدمات للمستفيدين من المواطنين والمقيمين بالمحافظة، فيما وقف على سير العمل بجوازات مطار شرورة، مطلعا على الخدمات التي يقدمها قطاع الجوازات للمسافرين من خلال صالات القدوم والمغادرة بالمطار.

وحث العميد القحطاني جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أرقى الخدمات المقدمة من القطاع للمستفيدين.