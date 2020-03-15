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تمديد تأشيرات الزيارة للحالات المتأثرة باحترازات كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، تتيح المديرية العامة للجوازات خدمة تمديد تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها للزائرين الموجودين داخل المملكة، وذلك من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم) أو بمراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها الكترونيا، وذلك تماشيا مع قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

ودعت المديرية كل من قاربت تأشيرات الزيارة الممنوحة لهم على الانتهاء من الموجودين في المملكة بتأشيرة زيارة عائلية أو تجارية أو سياحية أو للعلاج أو العمل، أو تجاوزت مدة إقامتهم بالمملكة المدة الكاملة للزيارة المحددة بـ(180) يوما، وتعذر تمديد تأشيرات زيارتهم عبر الخدمات الالكترونية، بضرورة المبادرة بتسديد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة لفترة مماثلة للفترة الزمنية المحددة في التأشيرة الأساسية للإقامة بالمملكة، ومراجعة أقرب إدارة للجوازات لاستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد صلاحية تأشيراتهم.

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وأكدت الجوازات أن العمل جار بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لإدراج خدمة التمديد الاستثنائي لتأشيرة الزيارة ضمن الخدمات الالكترونية المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية بمنصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم).

طرق التمديد

1 من خلال منصة أبشر (أبشر أفراد، أبشر أعمال، مقيم)

2 مراجعة إدارات الجوازات في المناطق في حال تعذر تمديدها الكترونيا