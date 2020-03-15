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العواد: إجراءات المملكة لمواجهة كورونا تراعي حقوق الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، استبقت وقوع المشكلة، وجاءت منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

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وبين العواد أن هذه الإجراءات، سواء بشقيها الاحترازي أو الصحي المباشر، عكست قدرة كبيرة على تقدير الوضع، وحسن التعامل مع الأزمة، وتطبيق توصيات الجهات الصحية بشكل دقيق حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيدا بما بذلته القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات الوضع الصحي.

وشدد على أن الإجراءات والتدابير السعودية راعت حقوق الإنسان في جميع تفاصيلها، بدءا من حق الحصول على المعلومة من خلال الشفافية التي يعلن فيها متابعة الوضع بشكل يومي عبر الجهات الصحية، وحق الحصول على العلاج للمصابين أو المشتبه بهم الذين يتم توفير الإمكانات الصحية لهم، وحق الوقاية من الأمراض بالنسبة للمجتمع من خلال توفير جميع احتياجاته في مثل هذا الظرف.

ونوه العواد إلى أن جهود المملكة لم تنحصر على الوضع في الداخل فقط بل أولى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محاربة هذا الوباء عالميا من خلال استجابة المملكة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار الفيروس، حيث وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا، سائلا الله - عز وجل - أن يحفظ هذه البلاد وقادتها وشعبها من كل مكروه، داعيا للجميع بالسلامة والصحة.