شكرا لقرائتكم خبر

كيف تحمي نفسك والآخرين من كورونا الجديد خلال العزل المنزلي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة فيما دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات، والقادمين إلى المملكة من أي دولة إلى لزوم الحجر المنزلي، وعدم تداول الإشاعات عن فيروس كورونا الجديد Covid-19 وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، تقدم «مكة» في هذا التقرير كيف تعزل نفسك منزليا 14 يوما لحماية نفسك والآخرين، وماذا يجب عليك فعله للحد من الاتصال بالآخرين وحماية نفسك ومن في المنزل. الحد من الاتصال بالآخرين لا تغادر المنزل إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية، مثل التماس الرعاية الطبية

رتب أن تصل المواد التموينية ولوازم المنزل إلى بابك لتقليل الاتصال

ابق في غرفة منفصلة واستخدم حماما منفصلا عن الآخرين في منزلك، إن أمكن

احتفظ بمسافة مترين على الأقل بينك وبين الشخص الآخر، وارتد قناعا طبيا

تجنب الاتصال مع الأفراد الذين يعانون من حالات مزمنة، وأجهزة المناعة الضعيفة وكبار السن النظافة غسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل

جفف يديك باستخدام مناشف ورقية يمكن التخلص منها أو منشفة جافة قابلة لإعادة الاستخدام، واستبدلها عندما تصبح مبللة

إزالة الأوساخ باستخدام مناديل مبللة ثم استخدام مطهر لليدين يحتوي على الكحول

تجنب لمس العينين والأنف والفم

عند السعال أو العطس احم وجهك بمنحنى ذراعك أو استخدم منديلا. التلوث Advertisements قم بتنظيف وتطهير الأسطح التي تلمسها كثيرا، مثل طاولات السرير، ومقابض الأبواب، والهواتف وأجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون

لا تشارك الأشياء الشخصية مع الآخرين، مثل فرشاة الأسنان أو المناشف أو بياضات السرير أو الأواني أو الأجهزة الالكترونية

استخدم مطهرات منزلية عادية أو مبيضا مخففا للتطهير

ضع الأغراض الملوثة التي لا يمكن تنظيفها في حاوية مبطنة، وقم بتأمين المحتويات والتخلص منها مع النفايات المنزلية الأخرى

ضع غطاء المرحاض قبل التنظيف. اهتم بنفسك راقب أعراضك حسب توجيهات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو سلطة الصحة العامة

إذا تفاقمت الأعراض، فاتصل على الفور بمقدم الرعاية الصحية أو هيئة الصحة العامة واتبع تعليماتهم

احصل على قسط من الراحة، وتناول نظاما غذائيا متوازنا، وابق على اتصال مع الآخرين من خلال أجهزة الاتصال. كيف تساعد المعزول في المنزل؟ تساعده باتباع تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص به للأدوية والرعاية

توفير الاحتياجات الأساسية في المنزل وتقديم الدعم له

إذا ظهرت أعراض المرض اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص به وأخبره أن المريض لديه كورونا

إذا كان المريض يعاني من حالة طبية طارئة وتحتاج إلى الاتصال بـ911، فأبلغهم عند الاتصال أن

المريض لديه أعراض كورونا

منع الزائرين الذين ليس لديهم حاجة أساسية من المنزل.

تأكد من أن المساحات المشتركة في المنزل تتمتع بتدفق هواء جيد، مثل مكيف الهواء أو النافذة المفتوحة، إذا سمح الطقس بذلك.

ارتداء المعزول قناع الوجه عندما يكون بالقرب من أشخاص آخرين

إذا كان غير قادر على ارتداء قناع الوجه (على سبيل المثال، لأنه يسبب صعوبة في التنفس)، يجب عليك ارتداء قناع عندما تكون في نفس غرفته

تخلص من أقنعة الوجه والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة بعد استخدامها، ولا تعد الاستخدام.

عند إزالة معدات الحماية الشخصية، قم أولا بإزالة القفازات والتخلص منها، ثم نظف يديك فورا بالماء والصابون أو معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

تجنب مشاركة المستلزمات المنزلية مع المريض وعدم مشاركة الأطباق، أو أكواب الشرب، أو غيرها من الأشياء. اللوازم في المنزل عند العزل أقنعة وجه للحماية

حماية العين

قفازات يمكن التخلص منها (لا يعاد استخدامها)

مناشف ورقية يمكن التخلص منها

مناديل

حاوية نفايات ببطانة بلاستيكية

ميزان الحرارة

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتقليل الحمى (مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين)

مياه جارية

صابون اليدين

معقم كحولي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل

صابون أطباق

صابون الغسيل العادي

منتجات التنظيف المنزلية المنتظمة محذورات لا تستقبل أي زوار (اطلب من الناس ترك التوصيلات خارجا)

لا تغادر المنزل، على سبيل المثال للذهاب في نزهة إلى المدرسة أو الأماكن العامة

لا داعي لحضور أي مناسبة اجتماعية في حالة اشتباهك بالمرض

لا تذهب إلى المدرسة أو الكلية أو العمل

لا تستخدم وسائل النقل العام

لا تذهب إلى الاجتماعات أو التجمعات الاجتماعية أو الأحداث الجماعية أو الأماكن المزدحمة

لا تستقبل زوارا في منزلك

لا تذهب للتسوق - حيثما أمكن، اطلب البقالة عبر الإنترنت أو اطلب من بعض العائلة أو الأصدقاء توصيلهم

لا تتواصل مع كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة والنساء الحوامل

لا تسافر خارج أو داخل المدينة أو المنطقة كيف تشغل نفسك خلال العزل المنزلي؟ ابحث عن المكان المناسب للبقاء

تناول الطعام جيدا وحافظ على ترطيبه

تعرف على خدمات توصيل الطعام، لطلب الطعام عبر الإنترنت

فكر في نظامك الغذائي، فقد تتغير شهيتك إذا تغير روتينك

تناول الطعام بانتظام وحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم لتحسين مزاجك ومستويات الطاقة.

اشرب الماء بانتظام لأهميته لصحتك العقلية والجسدية استمر في إزالة الدواء قد تتمكن من طلب الوصفات المتكررة عبر الهاتف.

اسأل الصيدلية عن توصيل أدويتك، أو اطلب من شخص آخر استلامها لك. اهتم بالبيئة المحيطة بك إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في المنزل، فقد تجد أنه من المفيد إبقاء الأمور نظيفة ومرتبة، على الرغم من أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص.

إذا كنت تعيش مع أشخاص آخرين، فقد يكون الحفاظ على الأشياء مرتبة أكثر أهمية إذا كنتما في المنزل معا.

من المحتمل أن ترتفع تكاليف الطاقة الخاصة بك إذا كنت في المنزل أكثر من المعتاد. فكر في كيفية إدارة استخدامك للطاقة، أو كيفية تغطية أي فواتير أعلى. إذا كانت لديك احتياجات رعاية، أو تقدم رعاية أو دعما لشخص آخر إذا كنت تستخدم خدمات الرعاية، فيجب عليك إخبار السلطة المحلية ومقدم الرعاية إذا كنت مضطرا إلى عزل نفسك

إذا قدمت رعاية أو دعمت شخصا لا تعيش معه، فيجب عليك أيضا إخطار السلطة المحلية إذا كنت مضطرا إلى عزل نفسك. العناية بصحتك العقلية ورفاهيتك لا تستمر في إعادة قراءة نفس النصيحة إذا كان ذلك غير مفيد لك

دع الآخرين يعرفوا أنك تكافح، على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منهم عدم تذكيرك بغسل يديك.

يمكن أن تساعدك تمارين التنفس على التأقلم والشعور بالتحكم

خطط للقيام بشيء ما بعد غسل يديك. قد يساعدك ذلك على تشتيت انتباهك وتغيير تركيزك. الاتصال الرقمي ضع خططا لمحادثة الفيديو مع الأشخاص أو المجموعات التي تراها عادة شخصيا

يمكنك ترتيب مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل أو رسائل فورية

ضع خطة مع شخص ما لمشاهدة عرض أو قراءة كتاب بشكل منفصل بحيث يمكنك مناقشته عند الاتصال ببعضكما البعض

يمكنك التحقق من أن أرقام هاتفك محدثة، أو أن لديك عناوين بريد الكتروني حالية للأصدقاء الذين لم ترهم منذ فترة. الروتين اليومي خطط كيف ستقضي وقتك، ومن المفيد كتابة هذا على الورق ووضعه على الحائط

استيقظ في نفس الوقت كالمعتاد، واتبع روتينك الصباحي، واخلد إلى النوم في الوقت المعتاد

اضبط المنبهات لتذكيرك بجدولك الجديد إذا كان ذلك يساعدك

إذا لم تكن راضيا عن روتينك المعتاد، فقد تكون هذه فرصة للقيام بالأشياء بشكل مختلف

خطط للأنشطة التي يجب القيام بها في أيام أو عادات مختلفة تريد أن تبدأ أو تستمر فيها. خيارات النشاط البدني تنظيف منزلك

صعود ونزول الدرج

تمارين الجلوس

تمارين عبر الإنترنت يمكنك متابعتها

الجلوس أقل - إذا لاحظت أنك تجلس لمدة ساعة، فإن مجرد النهوض أو تغيير الوضع يمكن أن يساعد. نصائح عامة 1 احصل على أشعة الشمس والهواء النقي والطبيعة بقدر المستطاع

2 فكر في أن تكون أكثر تساهلا مع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأطفال واستخدام الهاتف المحمول خلال فترة وجودهم بالمنزل

3 إذا كنت تخطط للعمل من المنزل، فكر في كيفية تحقيق التوازن بين ذلك ورعاية أطفالك

4 احذف أي ملفات وتطبيقات قديمة لا تستخدمها، أو قم بترقية برامجك، وتحديث جميع كلمات المرور الخاصة بك أو مسح البريد الوارد

5 ابحث عن طرق للاسترخاء باللحظة الحالية واستخدام جانبك الإبداعي

6 حفز عقلك بقراءة الكتب والصحف ومشاهدة التلفزيون

7 ابق على اتصال بالأحداث الجارية، ولكن كن حذرا حيث تتلقى الأخبار والمعلومات الصحية

8 إذا كنت تشعر بالقلق يمكنك إيجاد طرق لتهدئة نفسك، كممارسة التمارين الرياضية

9 إذا كنت تشعر بالخوف من الأماكن المغلقة افتح النوافذ للسماح بدخول الهواء النقي، أو يمكنك قضاء بعض الوقت في الجلوس على عتبة بابك

10 حاول النظر إلى السماء من النافذة أو من عتبة بابك، ويمكن أن يساعدك ذلك على منحك شعورا بالمساحة. قائمة التحقق: هل أنت مستعد للبقاء في المنزل لمدة أسبوعين؟ الغذاء: هل لديك طريقة لتوصيل الطعام؟

التنظيف: هل تم تجهيز مستلزمات التنظيف الخاصة بك؟

المال: هل يمكنك وضع ميزانية لأي فواتير أو نفقات أعلى؟

العمل: هل يمكنك العمل من المنزل أم لا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي حقوقك في الدفع أو المزايا؟

الدواء: هل لديك ما يكفي من الدواء، أو طريقة للحصول على المزيد؟

الصحة: ​​هل يمكنك إعادة تنظيم أي علاج أو علاج مخطط له؟

الالتزامات: هل يمكن لشخص آخر مساعدتك في رعاية أي من المعالين؟

الاتصال: هل راجعت تفاصيل الاتصال بالأشخاص الذين تراهم بانتظام، مثل أرقام هواتفهم أو عناوين بريدهم الالكتروني؟

الروتين: هل يمكنك إنشاء روتين أو جدول زمني لنفسك؟

الرياضة: هل هناك أي نشاط بدني يمكنك القيام به داخل منزلك؟

الطبيعة: هل فكرت كيف يمكنك الوصول إلى الطبيعة؟

الترفيه: هل فكرت في أشياء للقيام بها، أو كتب لقراءتها، أو برامج تلفزيونية لمشاهدتها؟

الاسترخاء: هل لديك مواد حتى تتمكن من الإبداع، مثل الورق وأقلام التلوين؟



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحمي نفسك والآخرين من كورونا الجديد خلال العزل المنزلي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.