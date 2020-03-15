محمد بن مسعود - الدمام - حرصًا على السلامة العامة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات. كما وجّه أمير الباحة المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصًا منه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود منصة إلكترونية فيروس كورونا الجديد 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 09:46 PM حرصًا على السلامة العامة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد Advertisements أمير الباحة يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين أمير الباحة يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإنشاء منصة إلكترونية تقوم باستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات. كما وجّه أمير الباحة المحافظات باستقبال المطالب من خلال هذه المنصّة، ويأتي ذلك حرصًا منه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد . الكلمات المفتاحية ، أمير الباحة يوجّه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين ،

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