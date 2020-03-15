محمد بن مسعود - الدمام - لبنان يفرض حالة طوارئ طبية لمواجهة "كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-15 أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأحد)، فرض حالة طوارئ طبية في البلاد؛ بسبب خطر فيروس كورونا الجديد.

ودعا مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية، في بيان أوردته "رويترز"؛ إلى تعبئة عامة، ولكنه لم يقدم تفاصيل. 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 09:45 PM Advertisements دعا إلى تعبئةٍ عامة دعا إلى تعبئةٍ عامة أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأحد)، فرض حالة طوارئ طبية في البلاد؛ بسبب خطر فيروس كورونا الجديد.

ودعا مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية، في بيان أوردته "رويترز"؛ إلى تعبئة عامة، ولكنه لم يقدم تفاصيل. ، لبنان يفرض حالة طوارئ طبية لمواجهة "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يفرض حالة طوارئ طبية لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.