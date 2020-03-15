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نقل "آر تي" الروسي عن مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم (الأحد)، أن الكتل السياسية العراقية اتفقت على نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقالية.
وذكر المصدر أن الرئيس العراقي برهم صالح سيكلف مساء اليوم أو غدًا، نعيم السهيل لرئاسة الحكومة الانتقالية.
وأضاف أن نعيم السهيل يعمل نائبًا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
وتنتهي المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية غدًا.العراق الحكومة الانتقالية
مصدر: الكتل العراقية تختار نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقاليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-15
نقل "آر تي" الروسي عن مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم (الأحد)، أن الكتل السياسية العراقية اتفقت على نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقالية.
وذكر المصدر أن الرئيس العراقي برهم صالح سيكلف مساء اليوم أو غدًا، نعيم السهيل لرئاسة الحكومة الانتقالية.
وأضاف أن نعيم السهيل يعمل نائبًا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
وتنتهي المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية غدًا.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:17 PM
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:51 PM
الرئيس يكلفه مساء اليوم أو غدًا
نقل "آر تي" الروسي عن مصدر في رئاسة الجمهورية في العراق، اليوم (الأحد)، أن الكتل السياسية العراقية اتفقت على نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقالية.
وذكر المصدر أن الرئيس العراقي برهم صالح سيكلف مساء اليوم أو غدًا، نعيم السهيل لرئاسة الحكومة الانتقالية.
وأضاف أن نعيم السهيل يعمل نائبًا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
وتنتهي المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس الحكومة الانتقالية غدًا.
، مصدر: الكتل العراقية تختار نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الانتقالية ،
المصدر : الخليج 365
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