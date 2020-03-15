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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المواطنين، اليوم (الأحد)، إلى العمل من منازلهم وتفادي التواصل عن قرب لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشار "عون" في كلمة بثها التلفزيون في بداية اجتماع لمجلس الوزراء من المتوقع أن يعلن إجراءات للتصدي لتفشي الفيروس، إلى أن الجميع مدعوون لمواصلة عملهم من بيوتهم بالطريقة التي يرون أنها تناسبهم، وفقاً لـ"رويترز".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم تسجيل 99 حالة إصابة بـ"كورونا".لبنان الرئيس اللبناني ميشال عون العمل من المنازل فيروس كورونا الجديد
لبنان يسمح لموظفيه بالعمل من المنازل لمنع تفشي "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-15
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المواطنين، اليوم (الأحد)، إلى العمل من منازلهم وتفادي التواصل عن قرب لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشار "عون" في كلمة بثها التلفزيون في بداية اجتماع لمجلس الوزراء من المتوقع أن يعلن إجراءات للتصدي لتفشي الفيروس، إلى أن الجميع مدعوون لمواصلة عملهم من بيوتهم بالطريقة التي يرون أنها تناسبهم، وفقاً لـ"رويترز".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم تسجيل 99 حالة إصابة بـ"كورونا".
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:18 PM
"عون" ترك لهم تحديد الطريقة المناسبة
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المواطنين، اليوم (الأحد)، إلى العمل من منازلهم وتفادي التواصل عن قرب لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأشار "عون" في كلمة بثها التلفزيون في بداية اجتماع لمجلس الوزراء من المتوقع أن يعلن إجراءات للتصدي لتفشي الفيروس، إلى أن الجميع مدعوون لمواصلة عملهم من بيوتهم بالطريقة التي يرون أنها تناسبهم، وفقاً لـ"رويترز".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم تسجيل 99 حالة إصابة بـ"كورونا".
، لبنان يسمح لموظفيه بالعمل من المنازل لمنع تفشي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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