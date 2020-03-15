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الأمن الأردني يعمم عن مصاب بـ كورونا هرب قبل عزله

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2020-03-15

الأمن الأردني يعمم عن مصاب بـ كورونا هرب قبل عزله

عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 10 أشخاص

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصدر الأمن الأردني تعميمًا بشأن مصاب بفيروس كورونا الجديد هرب قبل عزله في المستشفى.

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وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ارتفع لـ10 أشخاص.

وبحسب تقارير صحفية أردنية، الهارب كان يحتجز في مستشفى الأمير حمزة، وكان قادمًا من بريطانيا، وتبين بعد الفحص أنه مصاب بفيروس كورونا.

ولدى نقل المصاب إلى مستشفى العزل تمكن من الهروب من سيارة الإسعاف.

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