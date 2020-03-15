تنويه عاجل للمواطنين الراغبين في العودة من الأردن

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت سفارة المملكة لدى الأردن، نداءً عاجلًا إلى المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة برًا.

وقالت السفارة في بيان لها: إن جميع المنافذ البرية مفتوحة للسعوديين فقط لدخول المملكة، كما أنه سيتم توفير حافلات خلف مبنى السفارة يوم غد الاثنين في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

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وسجلت الحكومة الأردنية، يوم أمس السبت، 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، أن الحالة الأولى لمواطن أردني قادم من بريطانيا يوم 8 من مارس، والحالة الثانية لسائح فرنسي وثلاثة مرافقين له، والحالة السادسة لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية غادرت الأردن بعد إقامتها ليومين في البلاد وكانت قادمة من مصر.

وأعلنت وزارة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، أن كورونا بات وباءً عالميًّا، لافتة إلى أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفًا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقبل يومين، أوضحت المنظمة أن إيران وأوروبا باتت “بؤرة” كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من “المستحيل” معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.

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