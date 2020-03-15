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شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بـ كورونا في الإمارات
شخصان من بنجلاديش وشخص من الهند
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 26 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنجلاديش وشخص من الهند.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19” تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقًا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.
وقالت الوزارة: إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصًا من كل من: جنوب إفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات وثلاثة أشخاص من الهند.. وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.
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