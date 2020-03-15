تأجيل جميع الجلسات القضائية مع تفعيل المحاكمة والترافع عن بعد

2020-03-15

متابعات الخليج 365 -الرياض

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 21/7/1441هـ وحتى إشعار آخر، على أن تستأنف كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس المجلس.

ويأتي هذا القرار تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ وحرصا على سلامة الجميع.

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كما تضمن القرار إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل وأن يكون لها أولوية في المواعيد، ويشعر أطراف الدعوى بالطرق الالكترونية.

وأكد القرار على استمرار المحاكم في النظر في القضايا المستعجلة، أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير وفقًا لما تراه الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة –بحسب الحال-.

ومع مراعاة قرار التأجيل ستستمر المحاكم في إجراءات المحاكمة والترافع عن بعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى الكترونيا واستلامها، وطلب ما تحتاجه من مستندات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم الأحكام الكترونيا، واستقبال الاعتراضات ونحو ذلك مما لا يتطلب حضور الأطراف للمحكمة على أن يكون ذلك عبر أنظمة وزارة العدل الالكترونية.​

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