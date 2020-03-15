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مخطط محدث لمكة يكفل عدم توقف المشاريع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

تعتزم الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وضع مخطط شامل محدث لمكة مبني على المخطط الذي جرى اعتماده في 2011 بحيث يستفاد من إيجابياته، وتحديث المتغيرات بالتعاون مع جميع أطياف المجتمع المكي والجهات ذات العلاقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس عبدالرحمن عداس في لقاء مع وجهاء وأعيان مكة المكرمة الأسبوع الماضي أن العاصمة المقدسة كان فيها مخطط شامل أنجز عام 2011 عن طريق إحدى الشركات، وكان حينها عليه تحفظات من قبل البعض.

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وأضاف «قلنا في الهيئة لماذا لا يتم عمل مخطط شامل للمدينة غير الموجود ونشتغل عليه، وبالفعل بدأنا في الأمر وقابلنا استشاريين من داخل البلد وخارجه، لكننا فكرنا حينها في شيء مغاير، لأن عمل مخطط جديد لأي مدينة يحتاج وقتا يصل إلى سنتين حتى ينتهي، وفي هذه المدة هل نتوقف عن العمل، لا نصدر توجيهات، أو تصاريح للمشاريع، ففكرنا حينها بالعمل من خلال خطين متوازيين، أحدهما المخطط الشامل المحدث المبني على مخطط 2011 نستفيد من إيجابياته، ونعمل على تحديث المتغيرات بإشراك جميع أطياف المجتمع والجهات المعنية».

وتابع «نعمل على الخط الثاني وبشكل مواز، بحيث لا تتوقف المشاريع على الأرض، ونضمن تحركها من خلال الإدارة الشاملة، وخاصة برنامج الأراضي والعقارات، حيث تشكل لجنة لتقييم المشاريع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل الكهرباء والماء والاتصالات والأمانة وغيرها من الجهات، بحيث لا يوضع أي مشروع في مكة إلا أن تكون هذه الجهات موقعة وداعمة له».

وأوضح أن هذه الخطوة تضمن عدم صدور أي تصريح لأي مشروع في المدينة وخاصة المشاريع الكبرى إلا بموافقة جميع الجهات، وإذا كان هناك أي استثناء يجري النقاش حوله ورفعه للجهات المختصة من أجل البت فيه، مبينا أن كل ذلك في سبيل ضمان عدم توقف المشاريع في مكة كما حصل في السنوات الماضية.

مساران للمخطط الشامل