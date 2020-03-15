شكرا لقرائتكم خبر

الجمعية الخيرية بمكة تدعم 3500 طالب بقسائم شرائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

وزعت الجمعية الخيرية بمكة المكرمة قسائم شرائية مجانية للمستلزمات المدرسية لـ3500 طالب وطالبة، وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية، والتي تقوم بها الجمعية ضمن برامجها وأنشطتها الخيرية المتنوعة لمساعدة فقراء الحرم.

وثمن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، في خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة الجمعية حاتم قاضي، الدعم المالي المتواصل منذ أعوام عدة والمقدم من الجمعية من خلال توفير قسائم توزيع على المحتاجين من الطلبة والطالبات عبر إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

يذكر أن للجمعية مركز غسيل كلى يقوم بـ60 غسلة كلوية يوميا مجانية لمرضى الفشل الكلوي من فقراء البلد الأمين.