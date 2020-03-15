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وظائف إدارية بإمارة منطقة المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ المدينة المنورة

17 وظيفة أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن توفرها (رجال ونساء) على المرتبتين الرابعة والسابعة لخريجي الدرجات العلمية والبرامج الإعدادية، ويبلغ عدد الوظائف المعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) 17 وظيفة، لوظائف (مهندس مدني، كاتب)، وسيكون التقديم عليها عبر الدخول إلى منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية www.mcs.gov.sa خلال الفترة من 1441/7/27 إلى 1441/8/2.

وحددت الإمارة شروطا منها توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مبينة أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية للمرشحين، كما سيكون التقديم متاحا من أول يوم من الثامنة صباحا إلى الحادية عشرة مساء في آخر يوم للإعلان.