السعودية | العدل السعودية: تأجيل الجلسات القضائية باستثناء العاجلة

شكرا لقرائتكم العدل السعودية: تأجيل الجلسات القضائية باستثناء العاجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة العدل السعودية، الأحد، تأجيل جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة.

وفي تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، قالت الوزارة "بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصاً على سلامة الجميع. تأجيل جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر، والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة، وتفعيل المحاكمة والترافع عن بعد".

هذا وتضمن القرار أيضاً، إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل، وأن يكون لها أولوية في المواعيد، ويشعر أطراف الدعوى بالطرق الإلكترونية.

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إلى ذلك، حثت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق الأحد، كافة المواطنين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبها، أعلنت أمانة الرياض، الأحد، غلق المجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت على منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط.