، "حفتر" يعلن هدنة مشروطة بخروج القوات التركية من ليبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المسماري" اتّهم أنقرة بتهريب إرهابيين بطائرات مدنية

أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم قوات المشير خليفة حفتر، اليوم (الأحد)، الاستعداد لوقف إطلاق النار في مواجهة قوات حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، شرط خروج القوات التركية من ليبيا.

وقال "المسماري" في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة: "مستعدون لوقف إطلاق النار بشرط خروج القوات التركية والمرتزقة التي جلبتهم أنقرة إلى ليبيا".

واتهم تركيا "بنقل الإرهابيين إلى ليبيا على طائرات مدنية".

وذكر "المسماري" أن عدد العسكريين الأتراك في ليبيا يقارب الألف فرد، بين ضابط ومستشار وعسكري، يعملون في كافة أنواع الأسلحة.

وأضاف أن هذه الإحصاءات قد تكون غير دقيقة، ولكنها تعبر عن الغزو العثماني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ إرسال جنود أتراك إلى ليبيا أواخر العام الماضي؛ استنادًا إلى اتفاقين وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ أحدهما عسكري ينصّ على أن تقدّم تركيا مساعدات عسكرية إليها، والثاني يتناول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.خليفة حفتر ليبيا